21 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Dinamo Sassari - Galatasaray | CANLI

Dinamo Sassari - Galatasaray | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz , ile karşılaşıyor. Dev mücadelenin canlı yayını sadece A Spor ve aspor.com.tr'de...

Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde İtalya'nın takımı ile karşı karşıya geliyor. Palasport Roberta Serradimigni'de oynanan karşılaşmanın canlı yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...

Canlı yayını izlemek için:

ASpor CANLI YAYIN

DINAMO SASSARI - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dinamo Sassari - Galatasaray maçı saat 21.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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