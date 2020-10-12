Galatasaray Dorukhan Toköz için pusuda!

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, siyah-beyazlıların sözleşme yenileme teklifini reddetti. 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray pusuda bekliyor.

Beşiktaş'ın, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti. Genç oyuncunun durumu Galatasaray cephesi tarafından da yakından takip ediliyor. Eğer Dorukhan'ın Beşiktaş'tan ayrılma durumu ortaya çıkması durumunda sarı-kırmızılı formayı giymesi için Abdurrahim Albayrak tüm önlemleri almaya çalışıyor.

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