12 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Dorukhan Toköz için pusuda!

Ezeli rakip Dorukhan için pusuda!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.10.2020

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, siyah-beyazlıların sözleşme yenileme teklifini reddetti. 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray pusuda bekliyor.

Beşiktaş'ın, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti. Genç oyuncunun durumu Galatasaray cephesi tarafından da yakından takip ediliyor. Eğer Dorukhan'ın Beşiktaş'tan ayrılma durumu ortaya çıkması durumunda sarı-kırmızılı formayı giymesi için Abdurrahim Albayrak tüm önlemleri almaya çalışıyor.

Cimbom'da başkanlığa 4 aday! İşte o isimler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'da başkanlığa 4 aday! İşte o isimler Cimbom'da başkanlığa 4 aday! İşte o isimler
Terim forvetini seçti! Alanyaspor maçında... Terim forvetini seçti! Alanyaspor maçında...
Kanatlar Emre'lere emanet Kanatlar Emre'lere emanet
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör