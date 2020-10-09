Galatasaray'da Belhanda'ya yeni rol!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon da takımda kalan Younes Belhanda'ya yeni rol vermeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Faslı futbolcuyu defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu olarak kullanmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Younes Belhanda, Galatasaray'da kaldı. Son gün Nice ile anılan Faslı oyuncu menajerinin görüştüğü takımların hiçbirisine onay verdi. Bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu, büyük olasılıkla süresini Galatasaray'da tamamlayacak gibi görünüyor. Fatih Terim bu nedenle planlarına Belhanda'yı da ekledi. Terim, Faslı oyuncudan hayalini kurduğu "Regista"yı çıkarmaya çalışacak.
KULÜBEYE GİDECEK
Fotomaç'ın haberine göre, Belhanda önümüzdeki dönemde hücuma daha yakın değil, defansın önünden daha fazla top çıkaran bir "ilk oyun kurucu" rolüne bürünecek. Bu rolde Fatih Terim'e beklediğini verirse 11'de oynamaya devam edecek. Yoksa kulübeye gidecek. Başarılı teknik adam, "Michael Seri gibi 'regista' profiline sahip oyuncumuz yok" ifadesini kullanmış ve orta sahaya takviye beklediğini ifade etmişti. Ancak bu talep karşılanmadı.
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