05 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera'nın lisansı askıya alındı

G.Saray'da flaş Muslera gelişmesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan maçında sakatlanan ve bir süre daha sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli kalecisi 'ya lisans çıkarmadı. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı eldivenin yerine kadroya alındı.

Geçen sezon sakatlık yaşayıp ameliyat edilen ve bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen Muslera'nın adı () bildirilen 14 yabancı oyuncu arasında yer almazken, yerine 21 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu listeye eklendi.

Listedeki 14 yabancı futbolcu, Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, , , , Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes oldu.

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