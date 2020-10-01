Saldır Aslan'ım! İşte Fatih Terim'in Rangers maçı 11'i
Temsilcimiz, Rangers’a konuk olacak ve bu zorlu maç ��lke puanı açısından büyük önem taşıyor. Eğer sarı-kırmızılılar elenirse Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderemeyeceğiz
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3. maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmayı kazanan takım Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak. Glasgow kentindeki İbrox Stadı'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak yayımlanacak. Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
UKRAYNA BİZİ GEÇTİ
Öte yandan karşılaşmayı önemli kılan bir diğer etken ise Galatasaray'ın bu sezon ülke puanına yapacağı katkı... Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Gent'i geçip Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başardı. Ukrayna, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin önüne geçti. Galatasaray ile birlikte Başakşehir ve Sivasspor'un bu sezon toplayacağı puanların hayati önemi buluyor. Sezonu 12. sırada bitiremezsek gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne, 13. sırada bitiremezsek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
RANGERS: Mcgregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Arfield, Davis, Kamara, Hagi, Kent, Öorelos
GALATASARAY: Fatih, Omar, Luy,ndama, Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao
PLAY-OFF'A NASIL GELDİ?
G.Saray gibi Avrupa Ligi'ne2. eleme turundan dahil olan Rangers Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.
31 GOL ATTI 3 GOL YEDİ
Rangers, bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 11 maçta 9, galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 31 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü.
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