29 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi açıklaması!

G.Saray'dan Emre Akbaba ve Saracchi açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Son dakika haberine göre; Rangers hazırlıklarını sürdüren 'dan ve 'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Emre Akbaba takımla çalışırken, Saracchi salonda çalıştı.

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