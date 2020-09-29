29 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Rangers - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Rangers - Galatasaray maçı şifresiz mi?

Rangers - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

play-off turunda temsilcimiz , İskoçya ekibi 'ın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Rangers - Galatasaray maçına kısa bir süre kala ise futbolseverler "Rangers - Galatasaray maçı ne zaman?" "Rangers - Galatasaray maçı saat kaçta?" "Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda?" ve Rangers - Galatasaray maçı şifresiz mi?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Rangers Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? Rangers - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

'nde Netfçi Bakü ve engellerini aşarak play-off turuna kalan , adını gruplara yazdırmak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda 'ın konuğu olacak. Futbolseverler, kritik mücadeleye kısa bir süre kala Rangers - Galatasaray maçıyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İşte Rangers Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler...

RANGERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Rangers - Galatasaray maçı 1 Ekim Perşmebe günü TSİ 21.45'te başlayacak.

RANGERS - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın 1 Ekim Perşembe günü Rangers ile oynayacağı mücadele teve2 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

RANGERS - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

GALATASARAY'DAN BAKAN KASAPOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Rangers ile oynayacakları maçın şifresiz olarak yayınlanması için çalışmalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan Didier Drogba'ya tebrik G.Saray'dan Didier Drogba'ya tebrik
Aslan'dan çifte atak! Terim'in gözdeleri geliyor Aslan'dan çifte atak! Terim'in gözdeleri geliyor
Terim kadroda değişikliğe gidiyor! Galatasaray'ın Rangers 11'i Terim kadroda değişikliğe gidiyor! Galatasaray'ın Rangers 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör