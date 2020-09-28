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GALATASARAY

Belhanda'ya Fransa'dan talip!

Belhanda'ya Fransa'dan talip!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

'da sezona iyi başlayan 'ya Lig 1 takımlarınından Nıce talip oldu.Faslı futbolcu teklife sıcak bakıyor.

'daki geleceği merak konusu olan Younes 'ya sürpriz bir talip çıktı. A spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre, Faslı yıldız için eski takımı Nice devreye girdi. Yıldız oyuncunun transfere sıcak baktığı ifade edildi.
Emre Kaplan: Belhanda'ya Nice talip oldu

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