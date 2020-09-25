25 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladığını açıkladı!

Galatasaray genç yıldızı kiraladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

Sezona hızlı bir giriş yapan 'dan son dakika transfer açıklaması geldi. Forma şansı bulması zor gözüken genç futbolcu , 'a kiralandı. Galatasaray, transferin detaylarını KAP'a bildirdi.

tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz 'ün geçici transferi konusunda Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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