Galatasaray için sıra Hajduk Split'te!
Galatasaray Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibini konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçtan galip ayrılması halinde play-off turuna adını yazdıracak. Williem II-Rangers maçının galibi ile eşleşecek.
Galatasaray'da rota yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne döndü. İkinci eleme turunda Neftçi Bakü'yü eleyen sarı-kırmızılılar bugün saat 21.00'de Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi rakibini yenerek hem bir üst tura yükselmek hem de adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma pandemi nedeniyle tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Cimbom, Hajduk karşısında tur atlaması halinde Williem II-Rangers maçının galibi ile eşleşecek.
TERİM'DEN DERBİ YASAĞI
Sarı kırmızılı ekip üç gün sonra da Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yorgunluk ve sakatlık riskinden dolayı bazı oyuncuları dinlendirmesi beklenen teknik direktör Fatih Terim, derbi maçına hem tur atlamanın moraliyle hem de tam kadro çıkmanın planları
nı yapıyor. Bu nedenle Terim oyuncularından, pazar akşamı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbiyi düşünmemelerini istedi. Hırvat rakiplerini yardımcıları ile birlikte analiz eden Fatih Terim, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ise yarın başlayacak.
HAJDUK SPLIT'E DIAGNE FENERBAHÇE'YE DIAGNE FALCAO
Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek geçen hafta Azerbaycan'da yaptığı gibi Avrupa Ligi ön elemesinde de rotasyona gidecek. Ligde iki haftadır yedek kalan Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne bugün yine ilk 11'de olacaklar. Radamel Falcao dinlendirilecek ve Kolombiyalı golcü derbiye saklanacak. Sakat Marcelo Saracchi yerine sol bekte Martin Linnes görev yapacak.
287. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 286 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 100 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.
RENOVA'YI ELEDİ
Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Hajduk Split, Kuzey Makedonya ekibi Renova ile karşılaştı. Kuzey Makedonya'da tek maç üzerinden yapılan müsabakayı Hırvat ekibi, 1-0 mağlup ederek tur atladı.
EN DEĞERLİSİ CAKTAS
Hajduk Split'in bu seneki kadrosunun piyasa değeri 20 milyon 480 bin euro. Takımın en değerli futbolcusu ise 3.7 milyon euro ile Mijo Caktas. Hırvat ekini, yaz transfer döneminde kadrosuna Dimitrios Diamantakos, Jani Atanasov, Darko Todorovic ve Jurica Prsir'i dahil etti. Yaş ortalaması 23.7... Cimbom'dan 3 yaş daha genç.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyındama, Marcao, Lınnes, Taylan, Feghouli, Belhanda, Ömer, Babel, Diagne
Hajduk Split: Posavec, Dimitrov, Colina, Vuskovic, Todorovic, Nejasmic, Caktas, Juric, Jradi, Diamantakos, Gyurcso
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