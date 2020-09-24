Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray - Hajduk Split muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i konuk ediyor. Mücadele hakkında futbolseverler birçok araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Hajduk Split maçı 24 Eylül Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyındama, Marcao, Linnes, Taylan, Feghouli, Belhanda, Ömer, Babel, Diagne
Hajduk Split: Posavec, Dimitrov, Colina, Vuskovic, Todorovic, Nejasmic, Caktas, Juric, Jradi, Diamantakos, Gyurcso
GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray - Hajduk Split maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson yönetecek.
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