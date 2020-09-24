24 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray-Hajduk Split | CANLI

Galatasaray-Hajduk Split | CANLI
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz , Hırvatistan ekibi ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar mutlak galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , 'da Hırvatistan temsilcisi 'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-HAJDUK SPLIT MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne.

Hajduk Split : Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos.

GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

21.00'de başlayan Galatasaray - Hajduk Split maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Hajduk Split maçını Federasyonu'ndan Craig Pawson yönetiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'dan orta sahaya dinamo! M. City'den geliyor Cimbom'dan orta sahaya dinamo! M. City'den geliyor
Falcao'ya İtalyan devinden kanca! İşte G.Saray'a sunulan teklif Falcao'ya İtalyan devinden kanca! İşte G.Saray'a sunulan teklif
Marcao'nun talipleri artıyor! Roma'nın ardından... Marcao'nun talipleri artıyor! Roma'nın ardından...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör