Galatasaray-Hajduk Split | CANLI
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar mutlak galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GALATASARAY-HAJDUK SPLIT MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne.
Hajduk Split : Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos.
GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
21.00'de başlayan Galatasaray - Hajduk Split maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanıyor.
GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray - Hajduk Split maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson yönetiyor.
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