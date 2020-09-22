Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılı takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Aslan'ın sol beki Marcelo Saracchi, 57. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Martin Linnes'e bıraktı. Uruguaylı yıldızın sakatlık durumuna ilişkin Galatasaray Kulübü bir açıklama yayınladı.