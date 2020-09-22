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GALATASARAY

Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması! Sakatlık...

G.Saray'dan Saracchi açıklaması! Derbide oynayacak mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 Giriş Tarihi: 22.09.2020

'in ikinci haftasında oynanan ile oynanan karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan için sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

'in ikinci haftasında oynanan ile oynanan karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan için sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlanmıştır."

DERBİDE SAHADA OLMAYACAK

Uruguaylı sol bek, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada yer alamayacak.

G.Saraylı isim F.Bahçe derbisinde yok! haberin devamı

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