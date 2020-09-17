17 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Neftçi Bakü - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Neftçi Bakü - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Neftçi Bakü - G.Saray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

'in ilk haftasında Stadı'nda konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden 'ın Avrupa serüveni başlıyor. 'nde gruplara kalmayı hedefleyen Cimbom, 2. ön eleme turunda temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor Peki, Neftçi Bakü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Neftçi Bakü - Galatasaray maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de yeni sezona 3 puanla giriş yapan 'da gözler Avrupa'ya çevrildi. 'nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan Aslan, 2. ön eleme turunda ekibi 'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, tek maç üzerinden oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN TAKIMLARI ARASINDAKİ 5. MAÇ

Türkiye ve Azerbaycan takımları, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Neftçi Bakü - Galatasaray maçıyla birlikte 5. kez karşı karşıya gelecek. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 ön eleme turunda adını bir üst tura yazdıramadı.

Avrupa macerası başlıyor

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Neftçi Bakü - Galatasaray maçı 17 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak.

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NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Netfçi Bakü: Mammadov, Emirli, Mbodj, Krivotsyuk, Thallyson, Alasgarov, Makhmudov, Bougrine, Kane, Abbasov, Lawal

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre, Feghouli, Falcao.

3. TURDA RAKİP BELLİ

Galatasaray, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı Neftçi Bakü'yü elemesi takdirde bir üst turda Renova - maçının galibiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu müsabakaları 24 Eylül Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak.

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