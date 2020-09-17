Neftçi Bakü-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor. Dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla giriş yapan Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan Aslan, 2. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, tek maç üzerinden oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

NEFTÇİ BAKÜ-GALATASARAY İLK 11'LER

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal.

Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN TAKIMLARI ARASINDAKİ 5. MAÇ

Türkiye ve Azerbaycan takımları, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Neftçi Bakü - Galatasaray maçıyla birlikte 5. kez karşı karşıya gelecek. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 ön eleme turunda adını bir üst tura yazdıramadı.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Neftçi Bakü - Galatasaray maçı 17 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak.

3. TURDA RAKİP BELLİ

Galatasaray, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı Neftçi Bakü'yü elemesi takdirde bir üst turda Renova - Hajduk Split maçının galibiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu müsabakaları 24 Eylül Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak.

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