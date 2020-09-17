Neftçi Bakü-Galatasaray | CANLI
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Dev karşılaşmanın tüm detayları ve maç anlatımı anbean aspor.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Aslan, 2. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, tek maç üzerinden oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.
NEFTÇİ BAKÜ-GALATASARAY İLK 11'LER
Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal.
Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne.
NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Neftçi Bakü-Galatasaray maçı saat 19.00'da başladı ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.
NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetiyor. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Euan Anderson yapıyor.
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