16 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fernandinho'dan kötü haber!

Fernandinho'dan kötü haber! G.Saray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen ve taraftarların gelmesini çok istediği geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

, "Yıllar ilerledi ve futbola devam etmek de her sezon zorlaşıyor, çünkü vücudum da değişime uğruyor" diyen 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, " ile 1 yıl daha sözleşmem var. Bu sözleşmeye sonuna kadar bağlıyım" ifadesini kullandı. Bu açıklama hayal kırıklığı yarattı.
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