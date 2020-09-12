12 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

2020-2021 sezonu başladı. , Arena'da seyircisiz oynanacak mücadelede 'yı konuk edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, muhtemel 11'ler ve maçın kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan ve sezonu 6. sırada tamamlayan ile Sumudica'nın yönetimindeki karşı karşıya geliyor. Galatasaray, , Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, , Kerem Aktürkoğlu ve Etebo gibi isimleri kadrosuna kattı. Maç öncesi birçok detay merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 12 Eylül saat 20:00'da beIn SPORTS HD 1'de canlı yayınlanacak.

Galatasaray, 'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile Stadı'nda karşılaşacak. Galatasaray, 62 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 42 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 ilk hafta maçının ise 30'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer, Feghouli, Arda, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana-Bıyık, Morais, Kenan, Sousa, Maxim, Güray, Andre.

SAHASINDAKİ SON 10 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

SADECE 9 MAÇTA GOL ATAMADI

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.

Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

EN FARKLI GALİBİYETİ 4-0'LIK SONUÇLARLA

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

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