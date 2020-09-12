12 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda’yı ikna turları

Belhanda’yı ikna turları
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Menajeri William D’Avila ile ’nın transfer edilmesi için görüşüldü.

Takımın en çok tartışılan ismi Younes için menajeri William D'Avila ile görüşüldü. Yönetim, D'Avila'ya oyuncusunu başka kulübe gitmeye ikna etmesi istenildi. Eğer giderse kulüp Belhanda'dan hem bonservis kazanacak hem de maaş yükünden kurtulacak. Kontratının son senesindeki Faslı yıldıza Katar'dan 3 milyon euro'luk bir teklif olduğu da iddia edildi. Belhanda giderse orta sahaya hemen takviye yapılacağı konuşuluyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Neftçi-G.Saray maçında flaş değişiklik! Neftçi-G.Saray maçında flaş değişiklik!
Belhanda'nın yerine Arjantinli yıldız! Görüşmeler başladı Belhanda'nın yerine Arjantinli yıldız! Görüşmeler başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör