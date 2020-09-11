11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da rota Fransa!

G.Saray'a Fransız maestro
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

’nun yanına bir isim daha arayan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Rennes’ten Clement Grenier’i istedi. Fransız ekip düşünmek için süre talep etti.

'den 'yu 1 yıllığına kiralayan ve yarın başlayacak yeni sezon öncesi orta sahasını bir isimle daha güçlendirmek isteyen 'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Marsilya'dan Kevin Strootman, Fiorentina'dan Marco Benassi ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ile görüşen ancak henüz transferde sonuç alamayan Cimbom, son olarak Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de top koşturan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Clement Grenier'yi gündemine aldı.

LYON'DA BAŞLADI

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon da Twitter hesabından paylaştığı haberde sarı-kırmızılıların kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Grenier ile temasa geçtiğini yazdı. Galatasaray'ın oyuncunun maliyetine karşılamaya hazır olduğunu bildirirken Rennes'in düşünmek için süre istediği öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'da profesyonel futbol kariyerine başlayan tecrübeli futbolcu daha sonra Roma ve Guingamp formaları da giymişti.

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Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Grenier, geride kalan sezonda 17 maçta forma şansı bulurken birer gol ve asist üretebildi. Fransız yıldız, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

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