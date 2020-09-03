Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile TFF 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?
Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmasına rağmen sakatlıklar ve corona virüsü salgını gibi olumsuzluklardan dolayı sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray ile geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Birçok futbolsever arama motorlarında maçla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY - HATAYSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı 3 Eylül saat 17:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
DIAGNE'NİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık döneminde oynadığı 2 karşılaşmada da Mbaye Diagne'nin oynadığı futbol beğeni topladı. Antrenmanlarda sergilediği başarılı performans ve çalışkanlığı teknik heyeti memnun ediyor.
ARDA TURAN HIRSLI
Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden Arda Turan antrenman ve maçlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Arda Turan 11'e girebilmek için çabalarken, hazırlık maçlarında sergilediği performans da hırsını gözler önüne seriyor.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI İLK KEZ YAYINLANACAK
Mobil uygulama çıkartan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerinde oynadığı iki hazırlık maçını da yayınlamadı. Taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterirken, Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maç ilk defa yayınlanacak.
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