03 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray - Hatayspor | CANLI

Galatasaray - Hatayspor | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ile 1. Lig'den şampiyon olarak 'e yükselen hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmasına rağmen sakatlıklar ve corona virüsü salgını gibi olumsuzluklardan dolayı sezonu 6. sırada tamamlayan ile geçtiğimiz sezon 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 'e yükselen karşılaşıyor.

GALATASARAY 0-0 HATAYSPOR

(MAÇ DEVAM EDİYOR)

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU!

Galatasaray: Fatih, Şener, Marcao, Donk, Saracchi, Ömer, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Falcao

Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Isaac Sackey, Rayane Aabid, Gökhan Karadeniz, Ruben Ribeiro, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın

GALATASARAY - HATAYSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı 3 Eylül saat 17:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

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