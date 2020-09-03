Galatasaray - Hatayspor | CANLI
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile TFF 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmasına rağmen sakatlıklar ve corona virüsü salgını gibi olumsuzluklardan dolayı sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray ile geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşılaşıyor.
GALATASARAY 0-0 HATAYSPOR
(MAÇ DEVAM EDİYOR)
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU!
Galatasaray: Fatih, Şener, Marcao, Donk, Saracchi, Ömer, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Falcao
Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Isaac Sackey, Rayane Aabid, Gökhan Karadeniz, Ruben Ribeiro, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın
GALATASARAY - HATAYSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı 3 Eylül saat 17:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.
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