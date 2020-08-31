Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Avrupa Ligi'ne katılacak Galatasaray'ın rakibi de belli olacak!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ile, temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi saat 13.00'te başladı. İlk başta Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların rakiplerinin belli olacağı kurada, saat 14.00'te ise Avrupa Ligi çekimleri başlayacak. Avrupa Ligi'nde tek maç üzerinden düzenlenecek mücadeleler 17 Eylül'de oynanacak. Kura çekiminin tüm detayları anbean aspor.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
İŞTE EŞLEŞMELER
PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Qarabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest
Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yapılıyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, temsilcimizin rakibi belli olacak. Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu için kura çekimi saat 13.00'te başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanıyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA geç saatlerde kuraya girecek takımları gruplandırdı. Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve muhtemel rakipleri 3'e düştü. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Lokomotivi Tbilisi, Neftchi Baku ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi yer alıyor.
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