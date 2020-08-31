Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! Galatasaray'ın kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel rakipler
Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Sarı-kırmızılı takımın rakibi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonucunda belli olacak. Peki, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray'ın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...
Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, temsilcimizin rakibi belli olacak. Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi 31 Ağustos Pazartesi (Bugün) saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA geç saatlerde kuraya girecek takımları gruplandırdı. Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve muhtemel rakipleri 3'e düştü. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Lokomotivi Tbilisi, Neftchi Baku ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi yer alıyor.
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