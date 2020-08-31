31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray - Ümraniyespor | CANLI

Galatasaray - Ümraniyespor | CANLI
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ile 'nde karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz sezon istenilen sonuçları alamayan , mutlak galibiyet parolasıyla gelecek sezona hazırlanıyor. İlk olarak İstanbulspor'u 'nde ağırlayan sarı kırmızılı ekip, 2. hazırlık maçında 'u konuk ediyor.

GALATASARAY 1-0 ÜMRANİYESPOR

Falcao 9'

(MAÇ DEVAM EDİYOR)

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Taylan, , Falcao, Diagne

Ümraniyespor: Orkun, Üzeyir, Ercan, Glumac, Gökhan, Fernandes, Batuhan, Okan, Gomis, Denizhan, Hüseyin

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini tanıyalım! Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini tanıyalım!
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandı! G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör