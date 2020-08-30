Mario Lemina'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı ve önümüzdeki sezon da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mario Lemina'nın yeni adresi belli oldu. Adı Beşiktaş ile de anılan Gabonlu orta saha oyuncusunun Fulham'a transfer olduğu öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario Lemina, Fulham'a transfer oldu.

Telefoot Chaine'de yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibine transferi gerçekleşti.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Fulham'ın Lemina transferi için Southampton'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan Londra ekibinin küme düşmemesi ve Gabonlu oyuncunun 20'den fazla lig maçında oynaması takdirde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alan Mario Lemina, 1 gol kaydetmişti.





DİĞER