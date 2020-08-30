30 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Mario Lemina'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Lemina'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

'ın geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı ve önümüzdeki sezon da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu 'nın yeni adresi belli oldu. Adı ile de anılan Gabonlu orta saha oyuncusunun Fulham'a olduğu öğrenildi.

çalışmalarını sürdüren ve 'ın gündeminde yer alan , Fulham'a transfer oldu.

Telefoot Chaine'de yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibine transferi gerçekleşti.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Fulham'ın Lemina transferi için Southampton'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan ekibinin küme düşmemesi ve Gabonlu oyuncunun 20'den fazla lig maçında oynaması takdirde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alan Mario Lemina, 1 gol kaydetmişti.

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