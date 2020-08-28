Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi canlı yayınlanacak?
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, U19 takımı ile yaptığı maç sonrası hazırlık maçlarına devam ediyor. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi canlı yayınlanacak?
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, U19 takımı ile hazırlık mücadelesi oynamış ve 6-2 kazanmıştı. Yeni transferlerin performansı da merak konusu oldu. Galatasaray 2. hazırlık maçında İstabulspor'u ağırlıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki oynanacak olan mücadele 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Karşılaşma herhangi bir televizyon tarafından yayınlanmayacak. Mücadelenin Galatasaray Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK HAZIRLIK MAÇI İPTAL EDİLDİ
Galatasaray, dün yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlık maçı programında değişiklik yapıldığını duyurdu. Galatasaray resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı. Takımımızın Süper Lig'in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından ötürü iki kulübün ortak kararı neticesinde Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi. Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak." ifadeleri yer aldı.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı da yayınlandı.
28 Ağustos Cuma
17.00 | Galatasaray - İstanbulspor
Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
31 Ağustos Pazartesi
16.00 | Galatasaray - Ümraniyespor
Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
3 Eylül Perşembe
17.00 | Galatasaray - Hatayspor
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
5 Eylül Cumartesi
17.00 | Galatasaray - Kasımpaşa
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
GALATASARAY'IN İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında çıkacağı muhtemel 11 şu şekilde;
Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Arda Turan, Radamel Falcao, Mbaye Diagne
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