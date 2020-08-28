Galatasaray - İstanbulspor | CANLI

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, U19 takımı ile yaptığı maç sonrası hazırlık maçlarına devam ediyor. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşıyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, U19 takımı ile hazırlık mücadelesi oynamış ve 6-2 kazanmıştı. Galatasaray 2. hazırlık maçında İstanbulspor'u ağırlıyor.

GALATASARAY 1-0 İSTANBULSPOR | CANLI

21' Diagne

(KARŞILAŞMA OYNANIYOR)

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki oynanacak olan mücadele 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor.

GALATASARAY'IN İSTANBULSPOR MAÇI 11'İ

Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında çıkacağı 11 şu şekilde;

Okan, Babel, Luyindama, Elabdellaoui, Saracchi, Marcao, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Diagne

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