28 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray - İstanbulspor | CANLI

Galatasaray - İstanbulspor | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren , U19 takımı ile yaptığı maç sonrası hazırlık maçlarına devam ediyor. Galatasaray, 'nde TFF 1. Lig ekibi ile karşılaşıyor.

Geçtiğimiz sezon 'i 6. sırada tamamlayan ve hayal kırıklığı yaratan , gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, U19 takımı ile hazırlık mücadelesi oynamış ve 6-2 kazanmıştı. Galatasaray 2. hazırlık maçında 'u ağırlıyor.

GALATASARAY 1-0 İSTANBULSPOR | CANLI

21' Diagne

(KARŞILAŞMA OYNANIYOR)

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki oynanacak olan mücadele Cuma günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor.

GALATASARAY'IN İSTANBULSPOR MAÇI 11'İ

Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında çıkacağı 11 şu şekilde;

Okan, Babel, Luyindama, Elabdellaoui, Saracchi, Marcao, Taylan, , Arda, Feghouli,

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