Ljajic'e sürpriz talip!

Beşiktaş'ın cazip bir tekif gelmesi halinde satmayı düşündüğü Adem Ljajic'e Suudi Arabistan ekibi Al Nassr talip oldu. Al Nassr kulübünün, alacakları nedeniyle FIFA'ya giden Giuliano'yla yolları ayırıp, yerine siyah-beyazlıların Sırp yıldızını transfer etmek istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın cazip bir tekif gelmesi halinde satmayı düşündüğü Adem Ljajic'e Suudi Arabistan ekibi Al Nassr talip oldu. Al Nassr kulübünün, alacakları nedeniyle FIFA'ya giden Giuliano'yla yolları ayırıp, yerine siyah-beyazlıların Sırp yıldızını transfer etmek istediği öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'i gündemine aldı.

Suudi basınında yer alan haberlere göre Al Nassr, alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Giuliano ile yolları ayırmayı planlarken, yerine Ljajic'i düşünüyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Suudi Arabistan kulübü, Sırp yıldız için Beşiktaş'la transfer görüşmelerine başladı. Al Nassr, Giuliano ile yolları ayırabilirse Ljajic'in transferinin önünde hiçbir engel kalmayacak.

29 MAÇTA 14 GOLE KATKI VERDİ



Adem Ljajic, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta çıktığı 29 resmi maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergileyerek toplam 14 gole doğrudan katkı yapmıştı. Ljajic'in siyah-beyazlı kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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