15 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan transfer paylaşımı! Böyle duyuruldu

G.Saray'dan transfer paylaşımı! Böyle duyuruldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

Kadrosuna , Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı katan , sözleşmesi biten ile de sözleşme uzatıldığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sesli bir tweet daha paylaştı ve sinyalini verdi. Bu transferin olması bekleniyor.

bir transferi daha sesli olarak açıkladı. Bu transferin olması beklenirken, paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğü, merhaba" ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci, kulübüyle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Öztürk'ün sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 2.4 milyon TL kazanması bekleniyor.

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