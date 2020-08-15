Galatasaray'dan transfer paylaşımı! Böyle duyuruldu

Kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı katan Galatasaray, sözleşmesi biten Ryan Donk ile de sözleşme uzatıldığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sesli bir tweet daha paylaştı ve transfer sinyalini verdi. Bu transferin Fatih Öztürk olması bekleniyor.

Galatasaray bir transferi daha sesli olarak açıkladı. Bu transferin Fatih Öztürk olması beklenirken, paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğü, merhaba" ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci, kulübüyle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Öztürk'ün sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 2.4 milyon TL kazanması bekleniyor.

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