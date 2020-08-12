Galatasaray Cavani için devrede

Santrfor arayışlarına devam eden Galatasaray gündem yaratacak bir ismi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı takımın PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani için devreye girdiği ve teknik direktör Fatih Terim'in yıldız golcüyle bizzat görüşmek için randevu talep ettiği belirtildi.

Galatasaray, yüzyılın transferi için nabız yoklamaya başladı: Edinson Cavani. PSG ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin Benfica'ya senelik 2.5 milyon euro ve 500 bin euro imza parasına 'Evet' dediği yönündeki haberler üzerine Fatih Terim harekete geçme kararı aldı. Terim, Cavani'nin menajerinden randevu alınmasını istedi ve bizzat kendisinin görüşme yapacağını yönetime iletti. Bunun için Şükrü Hanedar ve kaleci Muslera'nın girişimlere başladığı dile getirildi.

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