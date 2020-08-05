Mustafa Cengiz Arda Turan transferi sonrası konuştu!

Galatasaray, deneyimli oyuncu Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşmanın ardından konuşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli yıldızın sarı-kırmızılılarda 66 numaralı formayı giyeceği öğrenilirken, imza sonrası başkan Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık"

"Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum"

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