05 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mustafa Cengiz Arda Turan transferi sonrası konuştu!

Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

, deneyimli oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşmanın ardından konuşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı , "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

, ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli yıldızın sarı-kırmızılılarda 66 numaralı formayı giyeceği öğrenilirken, imza sonrası başkan açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık"

"Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum"

Ayrıntılar geliyor...

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