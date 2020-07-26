Sosyal medyadan duyurdu! Galatasaray'a geri dönüyorum

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon, sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını ve Galatasaray'a döndüğünü duyurdu.

Galatasaray'ın 1.5 sezon önce Al-Nasr'a kiraladığı Maicon Roque'nin geleceği merak konusu olmuştu. Suudi ekibinin Maicon'un bonservisini alması beklenirken, fiyat konusunda anlaşılma sağlanamamıştı.

Sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşan Brezilyalı stoper, takımına veda ederek Galatasaray'a döndüğünü açıkladı. Maicon'un gönderisinde, "İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadeleri yer aldı.

Gönderiden hemen 10 dakika sonra ise 31 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu kez Riyad Havaalanı'ndan kalkan bir uçakta görüntüyü Hikaye'sine ekledi.

Al-Nassr ile 1.5 sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Maicon Roque, toplamda 2457 dakika süre aldı.

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