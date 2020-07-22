22 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni sezon toplantısı

Galatasaray'da yeni sezon toplantısı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

'da bugün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. başkanlığında toplanan yönetim 'in de katılımıyla geride kalan sezon ve yeni sezonla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

'da bugün Stadı'nda bir toplantı yapıldı. Toplantıya Başkan , 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Teknik Direktör 'in katıldı.

Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve hazırlıkları masaya yatırıldı.

Galatasaray yönetimi Terim ile görüştü

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