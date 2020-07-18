Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. gol!

A.Villa ile masaya oturan Fener 1 yıl kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro teklif ederek transferde öne geçti. "Ligi bilen yabancı oyuncular alacağız" diyen Ali Koç, Mısırlı oyuncu için bütün ekonomik şartları zorluyor.

Yeni sezon öncesi transferde Galatasaray'la müthiş bir yarışa giren Fenerbahçe ezeli rakibine 2. golü atıyor!.. Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'a imza attırarak gündeme oturan Kanarya, Fatih Terim'in bir başka gözdesi Trezeguet'yi de bitiriyor.



İNGİLİZLER İLE GÖRÜŞÜLDÜ



Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Aston Villa ile görüştü ve 1 yıl kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertliler bu teklifiyle Galatasaray'ın önüne geçti.

ARADA UFAK PÜRÜZLER VAR



Yönetim Trezeguet'nin menajeri William D'Avila ile de masaya oturdu ve transferde önemli mesafe kat etti. Arada ufak pürüzler kaldığı ve kısa sürede yeni bir görüşme olacağı öğrenildi.



CİMBOM NE YANIT VERECEK?



"Ligi bilen yerli futbolcular alacağız" diyen Başkan Ali Koç'un Trezeguet'yi çok istediği ve tüm ekonomik şartları zorladığı ifade edildi. Cimbom'un Fener'in hamlesine vereceği yanıt merak konusu.

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