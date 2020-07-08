09 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray 3 puana hasret! Kadıköy laneti

Cimbom 3 puana hasret! Kadıköy laneti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in ikinci yarısına 8'de 8 yaparak giren , 'de Fenerbahçe'yi de yenmiş ve 21 yıllık hegemonyaya son vermişti. Corona virüsü salgını sonrasında ise Cimbom bambaşka bir görüntü çizdi ve çıktığı 6 maçta 13 puan kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy galibiyetinden sonra galip gelemedi.

'de corona virüsü sonrası düşüşe geçen bir darbe de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'dan yedi: 1-4. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibi farka götüren goller 43 ve 45+2'de Papiss Cisse, 89'da Bakasetas ile 90+5'te Mustafa Pektemek'ten geldi. Cimbom'un tek sayısını 45+3. dakikada kaydetti. Adem'in bir kafa şutunda ise top direkten döndü.

Süper Lig: Alanyaspor 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

KADIKÖY'ÜN LANETİ

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 'de 20 yıl aradan sonra 3-1 yendikten sonra sonra çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Pandemi öncesi şampiyonluğun en büyük favorisi olan Terim'in öğrencileri, Koronavirüs salgını sonrası çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ile dibe vurdu. 52 puanda kalan Aslan, Beşiktaş bugün kazanırsa 5. sıraya gerileyecek. (Fotomaç)

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