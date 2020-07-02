Son dakika: Galatasaray'da Yuto Nagatomo gözyaşlarıyla veda etti!

Galatasaray'da son dakika... Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takımda son antrenmanına çıktı. Tecrübeli sol bek, gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray'a ilk etapta 6 aylığına kiralık gelen, gösterdiği performans sonrasında bonservisi alınarak 2 yıllık imza atan Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılarda son idmanına çıktı.

Öte yandan Nagatomo da; "Hayatımın sonuna kadar kalbim hep sarı-kırmızı olacak her şey için çok teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı

Japon futbolcu gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...

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