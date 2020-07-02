02 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Yuto Nagatomo gözyaşlarıyla veda etti!

G.Saraylı yıldız gözyaşlarıyla veda etti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

'da son dakika... Galatasaray'ın Japon yıldızı , sarı-kırmızılı takımda son antrenmanına çıktı. Tecrübeli sol bek, gözyaşlarını tutamadı.

'a ilk etapta 6 aylığına kiralık gelen, gösterdiği performans sonrasında bonservisi alınarak 2 yıllık imza atan , sarı-kırmızılılarda son idmanına çıktı.

Öte yandan Nagatomo da; "Hayatımın sonuna kadar kalbim hep sarı-kırmızı olacak her şey için çok teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı

Japon futbolcu gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...

Cimbom'dan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız... haberin devamı

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