Galatasaray Saracchi'nin yerine Kwadwo Asamoah'ı getiriyor

Yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan Galatasaray Uruguaylı sol bek Saracchi'nin kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun yerini Kwadwo Asamoah ile doldurmayı planlıyor.

ile Kwadwo Asamoah 'ın yolları bir kez daha kesişti. Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2018 yılı yaz transfer döneminde oyuncu ile prensipte anlaşan ve gelmesini beklenen Cimbom, oyuncunun son anda Inter'i tercih etmesiyle amacına ulaşamamıştı.

Ancak İtalyan ekibinde çok da mutlu olmayan 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıl gecikmeli de olsa Galatasaray'a gelecek gibi görünüyor.



MERT'İN RÖVANŞINI ALACAK

Bu iddianın sahibi olan İtalyan Radio Radio'ya göre; sarı-kırmızılılar Saracchi'nin yerine Inter'den ayrılması gündemde olan Kwadwo Asamoah'ı transfer edecek.

Haberde, Saracchi'nin, geri dönmesinin ardından Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi. Ayrıca, Asamoah'ın Inter'e gelmeden önce Galatasaray'la anlaştığı ancak transferin gerçekleşmediği de hatırlatıldı.



Cimbom, Kwadwo Asamoah'ı alarak oyuncuyu isteyen ezeli rakibi Fenerbahçe'den de Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını alacak.



Asamoah'ın, sol bek, sol kanat ve ön liberoda forma giyebilmesi teknik heyetin ilgisini çeken özellikleri arasında...

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