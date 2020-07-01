01 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Saracchi'nin yerine Kwadwo Asamoah'ı getiriyor

Galatasaray'da Saracchi gidiyor! Yerine dünya yıldızı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

Yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan Uruguaylı sol bek Saracchi'nin kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun yerini ile doldurmayı planlıyor.

ile 'ın yolları bir kez daha kesişti. ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2018 yılı yaz döneminde oyuncu ile prensipte anlaşan ve gelmesini beklenen Cimbom, oyuncunun son anda Inter'i tercih etmesiyle amacına ulaşamamıştı.

Ancak İtalyan ekibinde çok da mutlu olmayan 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıl gecikmeli de olsa 'a gelecek gibi görünüyor.

MERT'İN RÖVANŞINI ALACAK
Bu iddianın sahibi olan İtalyan Radio Radio'ya göre; sarı-kırmızılılar Saracchi'nin yerine Inter'den ayrılması gündemde olan 'ı transfer edecek.

Haberde, Saracchi'nin, geri dönmesinin ardından Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi. Ayrıca, Asamoah'ın Inter'e gelmeden önce Galatasaray'la anlaştığı ancak transferin gerçekleşmediği de hatırlatıldı.

Cimbom, Kwadwo Asamoah'ı alarak oyuncuyu isteyen ezeli rakibi 'den de Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını alacak.

Asamoah'ın, sol bek, sol kanat ve ön liberoda forma giyebilmesi teknik heyetin ilgisini çeken özellikleri arasında...

8 MAÇ İSYANI
Inter'e bedelsiz transfer olan oyuncunun, İtalyan ekibinden bonservisini alıp Galatasaray'a gelmesi bekleniyor. Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca Inter'den kesin olarak ayrılma kararı almıştı.

Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı.

2006- 2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı. Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 71 maçta terletti, 4 gol attı.
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