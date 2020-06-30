30 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu!

G.Saray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

Son dakika... 'in 30. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını hakem yönetecek.

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