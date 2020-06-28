29 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim açıkladı! İşte sakatlıkların son durumu

Terim açıkladı! İşte sakatlıkların son durumu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin 53. dakikasında , 79'da ise Martin Linnes sakatlanarak oyundan çıktı. Maç sonrasında teknik direktör takımdaki sakatlıklarla ilgili son bilgileri verdi.

'in 29. haftası zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda 53. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine 17 yaşındaki girdi.

Teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında Lemina'nın son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Terim şu ifadeleri kullandı:

"Maç öncesi benim için önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak gibi bazı unsurlar olduğunu söylemiştim. Bugün hakikaten oyuncularımın ayaklarına, ellerine sağlık. Çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekirdi ama bu kadar mücadeleye saygı duyuyorum. Bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele, bu futbol, beni sevindirdi. Oynanan top, Galatasaray'a yakışan bir futbol. Muhakkak ki dışarıdan seyreden gözler için eksikler var ama biz bahane etmiyoruz, sebep göstermiyoruz. Ne varsa onunla oynamaya çalışıyoruz."

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"EMİN BAYRAM OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE ETTİ"

"Emin Bayram'a çok sevindim. Olağanüstü mücadele etti. Çok mutluyum. Kazanamadık, mutsuzum ama Emin için mutlu oldum."

SAKATLIKLARIN DURUMU...

"Lemina'nın durumu da pek iyi durmuyor açıkçası. Falcao oynar mı? Sağlık heyetimiz bakacak, bilmiyorum. Lemina ilk yarı zaten 'Hocam biraz oynayayım ama ayağım iyi değil, değişebilirim' dedi. Biz ona işaret edince yat dedik ama o da yatmadı geçen haftaki Falcao gibi. Ayağı iyi durmuyor açıkçası."

"Martin Linnes'in önemli bir durumunun olacağını düşünmüyorum. Sakatlıklara gelirsek, yumuşak doku zedelenmesi olursa, kendimizi analiz ederiz. Birinin ayağı kırılıyor, birinin üzerine kaleci düşmüş, düşünce bir şey olmuyor! Andone, Muslera'dan daha geç iyileşir."

"Gereğini yaptılar tabii, olmayan kartlar verildi, olmayan düdükler çalındı, böyle bir ortamda bu takımın mücadelesine teşekkür etmek gerekir."

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