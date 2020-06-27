Terim talimatı verdi! Galatasaray'dan Bakayoko bombası
Sarı-kırmızılılar transferde büyük oynuyor. Cimbom, bu sezonu Monaco’da kiralık geçiren Chelsea’nin orta sahasındaki Fransız yıldızına kanca attı. Kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Cimbom geçen sezonun özellikle ilk yarısında orta sahasından istediği verimi alamayınca zirve yarışında kritik puanlar kaybetmişti. Mario Lemina sakatlık yüzünden sadece ilk devrede 10 maç kaçırdı. Steven Nzonzi de ağır ve etkisiz kalınca Galatasaray büyük şok yaşamıştı. Aslan bu kez orta saha transferlerinde hata yapmak istemiyor. Rotasını Chelsea'nin yıldızı Timoue Bakayoko'ya kırdı. Bonservisi Chelsea'de olan Fransız futbolcu geçtiğimiz yılı Monaco'da kiralık olarak geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 1.89 boyunda 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.
BU SEFER KAMPA YETİŞSİN
Aslan'da Fatih Terim, gelecek sezon transferlerin gecikmesini kesinlikle istemiyor. Kadroya katılacak önemli isimlerin geç geldikleri için sezon başı kampını kaçırdıklarını, bu sebeple de form tutma sürelerinin uzamasından şikayet eden İmparator, Tiemoue Bakayoko'nun bir an önce imza aşamasını getirilmesini söylüyor. Galatasaray'ın istediği 25 yaşındaki futbolcu, Chelsea'nin kadrosunda düşünülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig temsilcisine kiralama teklifi götürecek. Sezon biter bitmez Bakayoko için resmi görüşmeler başlayacak.
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