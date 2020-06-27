27 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fofana'dan Galatasaray açıklaması! "Eğer bu transfer olursa..."

Genç yıldızdan G.Saray sözleri! Eğer bu transfer olursa...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , Metz forması giyen 'yı gündemine almıştı. 22 yaşındaki Malili stoper Galatasarayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fofana, “Adımın Galatasaray’la anılması beni onurlandırdı. Alanya’da oynarken Galatasaray beni çok etkilemişti. Emre Akbaba çok iyi arkadaşım, dünyanın saygı duyduğu bir teknik direktör” dedi." ifadeleri kullandı.

Savunma hattındaki oyuncularından Luyindama'ya, özellikle İngiltere'den gelen çok sayıda teklif nedeniyle, yeni sezon öncesi stoper arayışlarını başlatan 'ın gündemindeki isimlerden biri de . Henüz 18 yaşında Türkiye'ye gelerek Alanyaspor forması giyen ve daha sonra Fransız kulübü Metz'e olan 22 yaşındaki Mali'li savunmacı, Sarı- Kırmızılı kulüple yapılan görüşmeleri doğrularken, detayları ilk kez anlattı;

"HERKES BÜYÜK TAKIM İSTER"

"Türkiye'ye yabancı değilim. Daha önce Alanyaspor'da görev yaptım. Şimdi de takımım Metz için mücadele ediyorum ama Galatasaray'la adımın anılması beni onurlandırdı. Her futbolcu büyük takımlarda oynamak ister. Benim de tek amacım futbol oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Benim için futbol bir sevda..."

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"KONUŞARAK HER ŞEY ÇÖZÜLÜR"

"Galatasaray çok büyük kulüp. Metz'le 2 yıllık kontratım var. Transfer işlerinde tabii ki konuşarak her şey çözülür ve umarım tekrar 'e dönerim. Süper Lig, Avrupa'daki birçok ligden daha kaliteli ve gün geçtikçe de kalitesini artırıyor. Galatasaray'ın taraftarları çok iyi, futbolcuları da üst seviyede. Alanyaspor forması giydiğim dönemde Galatasaray beni çok etkilemişti. Özellikle Bafetimbi Gomis'e karşı oynarken çok zorlandığımı hatırlıyorum..."

"TERİM GENÇLERİ ÖNEMSİYOR"

"Emre Akbaba da şu anda Galatasaray'da ve benim çok iyi arkadaşım. Kendisiyle beraber oynadık. Hem futbolunu hem de karakterini beğeniyorum. Umarım çok başarılı olur. Ayrıca Galatasaray'ın başında dünyanın saygı duyduğu, çok önemli bir teknik adam var. 'in gençlere çok önem verdiğini de biliyorum. Zaten başarıları ortada. İnşallah birlikte çalışırız."

"EĞER BU TRANSFER OLURSA..."

"Fransa'da corona virüsü sebebiyle sezon bitti. Yeni sezon için pazartesi günü antrenmanlara başlıyoruz. Tekrar söylemek isterim ki, kulüpler anlaşırsa Galatasaray'a gelmeyi çok isterim. Dostum, ağabeyim dediğim menacerim Kaan Toker bu görüşmeleri sürdürüyor. Umarım sonunda transfer gerçekleşir. Şu anda benim tek düşündüğüm futbol oynamak. Eğer Galatasaray gibi çok büyük bir kulüpte oynarsam, hayalim 'nin son durağım olması ve bu hayalimi gerçekleştirmek için çalışıyorum."

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