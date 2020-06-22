22 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması! Sakatlık...

G.Saray'dan Falcao açıklaması! Sakatlık...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

'da son dakika... 'in 28. haftasında oynanan Galatasaray- maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'nun durumu belli oldu. Galatasaray, resmi internet sitesinden Radamel Falcao'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. İşte detaylar...

, maçında sakatlanan yıldız forveti 'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

G.Saray'ın listesindeki yıldıza 20 milyon Euro önerdiler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın listesindeki yıldıza 20 milyon Euro önerdiler! G.Saray'ın listesindeki yıldıza 20 milyon Euro önerdiler!
Canlı yayında duyurdu! G.Saray verdiği sözleri tutmadı Canlı yayında duyurdu! "G.Saray verdiği sözleri tutmadı"
Fatih Terim'i çıldırtan karar! Maç sonrasında... Fatih Terim'i çıldırtan karar! Maç sonrasında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör