Galatasaray'da Mariano ve Ahmet Çalık Başakşehir maçında cezalı

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, ve kırmızı kart gören Ahmet Çalık, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart gören Mariano, Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Öte yandan müsabakanın 55. dakikasında Younes Belhanda'nın geri pasında topu kaptıran Ahmet Çalık'ın Kenan Özer'e ceza yayı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, pozisyonda Ahmet'i son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.



Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta da Adem Büyük kırmızı kart görmüştü.

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