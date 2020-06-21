21 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Mariano ve Ahmet Çalık Başakşehir maçında cezalı

G.Saray'a iki kötü haber birden! Başakşehir maçında yoklar
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

'in 28. haftasında , evinde  FK'yı konuk etti. Galatasaray'da  gören Mariano, ve kırmızı kart gören Ahmet Çalık,  maçında cezalı duruma düştü.

'in 28. haftasında , evinde FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takımda gören Mariano, maçında cezalı duruma düştü.

Öte yandan müsabakanın 55. dakikasında Younes Belhanda'nın geri pasında topu kaptıran Ahmet Çalık'ın Kenan Özer'e ceza yayı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, pozisyonda Ahmet'i son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta da Adem Büyük kırmızı kart görmüştü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da Falcao şoku! Galatasaray'da Falcao şoku!
Mustafa Cengiz maçı evinde izledi Mustafa Cengiz maçı evinde izledi
Galatasaray'da kırmızı kart şoku! Galatasaray'da kırmızı kart şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör