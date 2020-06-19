20 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da corona test sonuçları negatif çıktı

G.Saray Covid-19 test sonuçlarını duyurdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

, 'in 28. haftasında oynayacakları FK maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

"2019-2020 Cemil Usta Sezonu 28. haftasında FK ile oynayacağımız maç öncesi Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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