Son dakika: Galatasaray'da corona test sonuçları negatif çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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