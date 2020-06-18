18 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a Sırp stoper

Cimbom'a Sırp stoper! 1.94'lük kule...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Onyekuru için ile görüşen sarı-kırmızılılar, Pavlovic’i de istedi. Bonservisi Olympiakos’ta olan Markovic de listeye eklenen diğer isim.

Henry Onyekuru'nun bonservisini almak için 'nun kapısını çalan Galatasaray'ın Fransız ekibinden bir oyuncu daha istediği ortaya çıktı. Monaco'nun transfer ettikten sonra Partizan'a kiraladığı 19 yaşındaki stoper Strahinja Pavlovic... 1.94 metre boyundaki sol ayaklı genç Sırp oyuncu için teknik direktör 'in sezon başında da talebi olduğu bildirildi. Ancak Monaco, Pavlovic'i sezon başında 10 milyon euro'ya Partizan'dan almıştı.

TAKİBE ALDIRDI
Monaco'nun farklı bir ligde deneyim kazanması için Pavlovic'i Galatasaray'a kiralayabileceği öğrenildi. Terim'in stoper için diğer hedefinin ise bir başka Sırp Svetozar Markovic olduğu bildirildi. Olympiakos'un sezon başında yine Partizan'dan aldığı ve hali hazırda Larissa'ya kiraladığı 20 yaşındaki genç oyuncuyu listeye yazdığı bildirildi. Markovic'in de özellikle ayaklarını çok iyi kullanması Fatih Terim'in ilgisini çekmeye yetti.

MUTLAKA ALINACAK
Marcao ve Luyindama'ya olan teklifler nedeniyle harekete geçen Cimbom, bu oyunculardan birisi gitse de gitmese de defansa takviye yapmayı planlıyor. Ahmet Çalık'ın gönderilmesi de gündemde...

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