Galatasaray'a Sırp stoper

Onyekuru için Monaco ile görüşen sarı-kırmızılılar, Pavlovic’i de istedi. Bonservisi Olympiakos’ta olan Markovic de listeye eklenen diğer isim.

Henry Onyekuru'nun bonservisini almak için Monaco'nun kapısını çalan Galatasaray'ın Fransız ekibinden bir oyuncu daha istediği ortaya çıktı. Monaco'nun transfer ettikten sonra Partizan'a kiraladığı 19 yaşındaki stoper Strahinja Pavlovic... 1.94 metre boyundaki sol ayaklı genç Sırp oyuncu için teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında da talebi olduğu bildirildi. Ancak Monaco, Pavlovic'i sezon başında 10 milyon euro'ya Partizan'dan almıştı.

TAKİBE ALDIRDI

Monaco'nun farklı bir ligde deneyim kazanması için Pavlovic'i Galatasaray'a kiralayabileceği öğrenildi. Terim'in stoper için diğer hedefinin ise bir başka Sırp Svetozar Markovic olduğu bildirildi. Olympiakos'un sezon başında yine Partizan'dan aldığı ve hali hazırda Larissa'ya kiraladığı 20 yaşındaki genç oyuncuyu listeye yazdığı bildirildi. Markovic'in de özellikle ayaklarını çok iyi kullanması Fatih Terim'in ilgisini çekmeye yetti.

MUTLAKA ALINACAK

Marcao ve Luyindama'ya olan teklifler nedeniyle harekete geçen Cimbom, bu oyunculardan birisi gitse de gitmese de defansa takviye yapmayı planlıyor. Ahmet Çalık'ın gönderilmesi de gündemde...

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