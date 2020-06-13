13 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'ın Rizespor kamp kadrosu belli oldu!

G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

'in 27. haftasında ile karşılaşacak 'ın, kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Rizespor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

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