05 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Okay Yokuşlu'dan transfer sözleri! Galatasaray...

Okay Yokuşlu'dan transfer sözleri! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

İspanya ekiplerinden 'da forma giyen yıldız futbolcu, , önemli açıklamalarda bulundu. Adı uzun süredir ile anılan milli yıldız dedikodularına cevap verdi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı ertelenen maçların oynanmasına 12 Haziran'da başlanacak 'da, ligde kalma mücadelesi veren 'nun Türk futbolcusu basın toplantısı düzenledi.

SEYİRCİSİZ OYNAMAK OLDUKÇA SIKICI

Okay, Covid-19'dan dolayı seyircisiz oynanacak maçlar için "'da oynanan maçları televizyondan izledim. Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı. Futbolcular için taraftarlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

'de kulüplerin aldığı cezalardan dolayı bir çok kez seyircisiz maç oynadığını kaydeden Okay, "Taraftar iyi bir ambiyans yaratır ve herkes biliyor ki onlarsız oynamak iyi değildir ve sıkıcıdır. Ama sonuçta bu bir rekabettir ve seyircisiz de oynansa her takım sahaya kazanmak için çıkar." şeklinde konuştu.

Covid-19 nedeniyle futboldaki duraklamanın her takım için aynı olduğu, eşit şartlarda sahalara geri dönüleceğini kaydeden Okay, Celta olarak "maç maç düşünerek ve kalan tüm maçları kazanmaya çalışarak ligde kalmak istediklerini" söyledi.

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TRANSFER SORUSUNA CEVAP!

Okay, zaman zaman hakkında çıkan Celta'dan ayrılmak istediği yönündeki iddialara da "Geleceğim hakkında konuşamam. Şu anda buradayım ve 11 önemli maçımız var.

Takımım ve arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Sezon sonuna kadar aklım sadece Celta'da." diye cevap verdi.

La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo, 13 Haziran'da sahasında Villarreal'e karşı oynayacak.

Celta Vigo, mevcut durumda, 26 puanla düşme hattının bir üstünde 17. sırada bulunuyor.

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