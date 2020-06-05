Galatasaray'da savunma çöktü
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Marcao'dan gelen haber moralleri bozdu. Antrenman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Brezilyalı oyuncuda, yapılan MR tetkiklerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği açıklandı.
Başarılı oyuncunun 3-4 maç sahalardan uzak kalması beklenilirken bu durum Fatih Terim'i kara kara düşündürmeye başladı. Luyindama'dan lisansı dondurulması nedeniyle faydalanamayan tecrübeli hocanın, Rize karşısında Ryan Donk'un yanında mecburen Ahmet Çalık'a görev vermesi bekleniyor.
ATALANTA KARARLI
Sakatlığıyla herkesi üzen Marcao, Atalanta ile anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 25 milyon euro istese de para sıkıntısı nedeniyle bu defa indirim yapmak zorunda kalacağını yazdı. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun, 11 milyon euro'ya Atalanta'nın yolunu tutabileceği kaydedildi.
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
Marcao, Galatasaray için çok kritik olan Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Sağlık heyeti, Brezilyalı yıldızı, Süper Lig'in son 4 haftasına yetiştirmeye çalışacak.
ÇALIK NE YAPACAK?
Ryan Donk'un yanında forma giyecek olan Ahmet Çalık'ın bu sezon beklentileri karşılayamaması ise sarıkırmızılıları tedirgin ediyor. Buna karşılık Ahmet kendini göstermek istiyor.
(Fotomaç)
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