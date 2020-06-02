02 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da hangi isimler takımdan ayrılacak?

G.Saray'da hangi isimler takımdan ayrılacak? İşte son gelişmeler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Ana Haber'e canlı bağlanarak 'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. 12 Haziran'da başlayacak için çalışmalarını 'nde sürdüren sarı-kırmızılıların 'da kampa gireceğini belirten Kaplan, takımdaki gelecekleri merak konusu olan Onyekuru, , Feghouli, Lemina, Marcao ve Luyindama ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.

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